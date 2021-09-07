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مقاتلات إسرائيلية تغير على "موقع لإنتاج قذائف صاروخية" تابع لحماس

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من القصف الإسرائيلي على غزة مساء الثلاثاء 15 يونيو 2021(فرانس برس)
قصف إسرائيلي سابق على غزة
غزة و حماس

مقاتلات إسرائيلية تغير على "موقع لإنتاج قذائف صاروخية" تابع لحماس

الغارات الإسرائيلية شملت أيضا "مجمعا عسكريا في خان يونس"

دبي - قناة العربية

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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت، الاثنين، على ما وصفه بموقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أفيخاي أدرعي عبر تويتر أن الغارات الإسرائيلية شملت أيضا "مجمعا عسكريا في خان يونس"، مشيرا لوجود مصنع باطون يستخدم لبناء أنفاق.

وتابع أدرعي أن المصنع يقع بالقرب من منشآت مدنية، و"بينها منشآت تربوية ومساجد ومنشآت مياه".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الطائرات الحربية الإسرائيلية "قصفت بصاروخين موقعًا غرب خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات".

وذكرت الوكالة أيضا أن مقاتلات حربية من طراز اف 16 تحلّق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار غرب مدينة خان يونس.

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وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقع القادسية غرب مدينة خان يونس بعدة صواريخ.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة في أجواء حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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