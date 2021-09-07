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موجة اعتقالات جديدة في تركيا.. توقيف 214 عسكرياً

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الجندرما التركية (أ ف ب)

موجة اعتقالات جديدة في تركيا.. توقيف 214 عسكرياً

دبي - العربية.نت

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تجددت الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية بحق أشخاص تتهمهم بالانتماء إلى رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 214 عسكرياً بتهمة الانتماء إلى غولن، وذلك في 41 ولاية.

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في التفاصيل، تواصلت العمليات ضد "الهيكل السري لمنظمة غولن الإرهابية" في القوات المسلحة التركية، ضمن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إزمير.

44 عسكرياً في الخدمة

وألقت السلطات القبض على 44 عسكرياً مازالوا في الخدمة العسكرية، و145 آخرين تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب.

كذلك، شملت الاعتقالات عدداً من الضباط بينهم عقيد ومقدم، و7 برتبة نقيب، و7 منهم برتبة ملازم أول، و7 برتبة ملازم، و41 من ضباط الصف، و5 منهم برتبة رقيب، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

فتح الله غولن (رويترز)
فتح الله غولن (رويترز)

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت 2،996 عسكرياً في 20 عملية ضمن تحقيقات مكتب المدعي العام في إزمير منذ 19 نوفمبر 2019.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رجل الدين فتح الله غولن وحركته (تنظيم الخدمة) بالمسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016، فيما ينفي غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأميركية ضلوعه بمحاولة الانقلاب.

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