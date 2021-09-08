روسيا: سنبعث سفراء لمراسم تنصيب الحكومة في أفغانستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) فالنتينا ماتفينكو، قولها اليوم الأربعاء، إن مسؤولين على مستوى سفراء سيمثلون بلادها في مراسم تنصيب الحكومة الجديدة في أفغانستان.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستتابع خطوات حكومة طالبان من أجل دراسة مسألة الاعتراف بها.

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فهم الخطوات الأولى

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "تاس"، رداً على إمكانية اعتراف روسيا بالسلطة الجديدة في أفغانستان: "من المهم بالنسبة إلينا أن نفهم ما هي الخطوات الأولى واللاحقة لهذه الحكومة، وماذا سيحصل في أفغانستان بعد ذلك".

يذكر أن حركة طالبان كانت أعلنت، أمس الثلاثاء، أسماء أعضاء حكومتها، حيث عينت شخصيات معروفة بتشددها في مناصب كبيرة، من بينهم عدد ممن تعرض الولايات المتحدة مكافآت نظير القبض عليهم.

سيعتمد على أفعالها

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن اعتراف الولايات المتحدة بحكومة طالبان سيعتمد بشكل كلي على أفعالها، مؤكداً أن بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية تثير قلق واشنطن.

وأشار بلينكن إلى أن طبيعة العلاقة مع الحكومة بأفغانستان في المستقبل ستعتمد على الإجراءات التي تتخذها، بحسب قناة "طلوع" الأفغانية.

ليست شاملة

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة في أفغانستان ليست شاملة ولا تمثل التنوع الإثني والديني في البلاد.

وقال ناطق باسم الاتحاد في بيان: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان، الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة"، وفق فرانس برس.