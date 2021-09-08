مجزرة في أمهرة.. متمردون من تيغراي يقتلون 125 مدنياً

ارتكب متمردون من إقليم تيغراي مجزرة مطلع سبتمبر، حيث قتلوا 125 مدنياً على الأقل في قرية بمنطقة أمهرة بشمال إثيوبيا التي امتد إليها في الأشهر الماضية النزاع في تيغراي، وفق ما أعلن أطباء الأربعاء.

وقال مولوغيتا ميليسا مدير المستشفى في مدينة دابات المجاورة لوكالة فرانس برس: "سقط 125 قتيلاً في قرية شنا، لقد رأيت المقبرة الجماعية شخصياً"، مضيفاً أن السكان "لا يزالون يبحثون عن جثث في المنطقة المجاورة" وأن "التعداد لا يزال جارياً".

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معارك عنيفة

يذكر أن شمال إثيوبيا يشهد معارك عنيفة منذ نوفمبر حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات المحلية المنشقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال إن هذا التدخل يأتي رداً على هجمات ضد معسكرات فيدرالية دبرتها الجبهة.

ورغم إعلان أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 تحقيق انتصار في نهاية نوفمبر بعد استيلاء جنود إثيوبيين على عاصمة الإقليم ميكيلي، غير أن النزاع تواصل.

وفي نهاية يونيو، استعادت القوات المتمردة السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي. وواصلت هجومها في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف إنهاء ما تصفه بأنه "حصار إنساني" على تيغراي ولمنع القوات الموالية للحكومة من إعادة تجميع صفوفها.