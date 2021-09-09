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إسرائيل تشك بحارسين ساعدا بهروب الأسرى الفلسطينيين

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من الحراسة المشددة بسجن جلبوع
من الحراسة المشددة بسجن جلبوع

إسرائيل تشك بحارسين ساعدا بهروب الأسرى الفلسطينيين

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": 2 من من حراس سجن جلبوع سيخضعون لاستجواب اليوم الخميس

دبي - قناة العربية

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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بشكل كبير في أن حراساً ساعدوا في هروب 6 أسرى من سجن جلبوع.

من التحقيقات الإسرائيلية بمحيط السجن
من التحقيقات الإسرائيلية بمحيط السجن

وقالت الصحيفة، نقلا عن تقرير لموقع "كان نيوز" الإخباري، إن لدى الشرطة معلومات بوجود شبهات متزايدة بأن عناصر السجن ساعدوا النزلاء الستة على الفرار من سجن جلبوع وأشار التقرير أيضا أن اثنين من حراس السجن سيخضعان لاستجواب اليوم الخميس.

يأتي ذلك فيما تداول ناشطون أنباء عن تراجع مصلحة السجون الإسرائيلية عن قرار بنقل نزلاء تابعين للجهاد من سجونهم إلى سجون أخرى.

الصورة نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"
الصورة نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

هذا واندلعت مواجهات بين أسرى فلسطينيين والسجّانين في عدد من السجون الإسرائيلية، حيث أُضرمت النار في عدد من الأقسام التي يتواجد فيها أسرى من حركة الجهاد في سجني "كتسيعوت" في النقب و"رامون" وسط إسرائيل، كما هددت قيادة الأسرى بإحراق السجون حال محاولة إخراج أسرى حركة الجهاد.

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من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأخير أجرى تقييما للأوضاع بمشاركة وزراء الدفاع ورئيسة مصلحة السجون وعدد من رؤساء المؤسسات الأمنية، على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها السجون.

وأضاف أن بينيت شدد على أن "هذه الأحداث قادرة أن تؤثر على عدة مناطق ولذا تبذل جميع الأجهزة الأمنية جهودا مشتركة في هذا السياق وأن إسرائيل "مستعدة لجميع السيناريوهات".

وأشار إلى أنه يتم إطلاع رئيس الوزراء على آخر المستجدات وهو سيجري مشاورات أخرى وفق الحاجة.

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