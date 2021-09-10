بينيت يدعو لتحرك دولي عاجل للرد على إيران ويحذر: حان الوقت

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الجمعة إلى رد دولي سريع على إيران بشأن احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية عقب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بينيت إن "إسرائيل تأخذ الوضع الوارد في التقرير على محمل الجد، وستبذل كل ما في وسعها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية". وتابع أن "إيران تواصل الكذب على العالم وتروج لبرنامج تطوير أسلحة نووية، بينما تنكر التزاماتها الدولية".

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ودعا بينيت إلى "رد دولي سريع" على محاولات إيران لامتلاك سلاح نووي، ويعتقد أن الموقف الحازم يمكن أن يحدث تغييرًا في "نظام طهران"، على حد وصفه.

وأوضح رئيس الوزراء أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن وقت العمل قد حان، لذا لا ينبغي للمرء أن يستمر بتوقع ساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير أساليبها من خلال المفاوضات التي أظهرت أنها لا طائل من ورائها".

وتحدث بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي ، حيث قال "إنه لا قيمة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في ضوء التقدم في برنامج إيران النووي".