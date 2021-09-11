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أميركا تدعو حكومة لبنان إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المنهك

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Lebanon's PM-designate Najib Mikati attends Friday prayers before meeting with Lebanon's President Michel Aoun, in Beirut, Sept. 10, 2021. (Reuters)
نجيب ميقاتي يؤدي صلاة الجمعة

أميركا تدعو حكومة لبنان إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المنهك

واشنطن تطالب البرلمان اللبناني بموافقة سريعة على الحكومة الجديدة

واشنطن - فرانس برس

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رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهرا، داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

بريطانيا تطالب ميقاتي بتحرك ملموس

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر، الجمعة، إن بريطانيا تدعم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رجل الأعمال السني ميقاتي، لكن لابد من رؤية تحرك ملموس.

وأضاف راب: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة لا بد أن يتبعه تطبيق إصلاحات عاجلة، والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق في التفجير
المأساوي في مرفأ بيروت، وإجراء انتخابات في وقت مناسب العام القادم".

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وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

وقال ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي: نحن بحاجة للعالم العربي.. وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة".

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