.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جونسون عن هجمات 11 سبتمبر: لم تزعزع الإيمان بالحرية والديموقراطية

  • الخط
Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he meets officers during a visit to the Scottish Police College at Tulliallan near Kincardine, Scotland on August 4, 2021, on his first visit to Scotland since a pro-independence majority was returned at the Holyrood election in May 2021.
بوريس جونسون
هجمات 11 سبتمبر

جونسون عن هجمات 11 سبتمبر: لم تزعزع الإيمان بالحرية والديموقراطية

في رسالة مسجلة في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى المأساة التي أودت بحياة 67 بريطانياً

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من زعزعة "الإيمان بالحرية والديموقراطية"، وذلك في رسالة مسجلة تُعرض السبت في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى المأساة.

وقال الزعيم المحافظ في رسالته: "بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، وفي حين أن التهديد مستمر اليوم، يمكننا القول الآن (...) إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية".

وأضاف الزعيم البريطاني المولود في نيويورك "لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم".

وتابع حديثه عن الهجمات التي أودت بحياة 67 بريطانيًا، قائلا إن "واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يُظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا".

المخابرات البريطانية تحذر: الإرهاب قادم من أفغانستان العرب والعالم أفغانستان وطالبان المخابرات البريطانية تحذر: الإرهاب قادم من أفغانستان
أميركا تحيي ذكرى هجمات 9/11.. وبايدن يتعهد بملاحقة الإرهابيين أميركا هجمات 11 سبتمبر أميركا تحيي ذكرى هجمات 9/11.. وبايدن يتعهد بملاحقة الإرهابيين

كما تطرق جونسون في كلمته إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل، بعد 20 عاما على إطاحتها من جانب الولايات المتحدة التي اتهمتها بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في مايو 2011 في باكستان.

وفي وقت شددت الحكومة البريطانية على أنها ستحكم على طالبان من خلال أفعالها، قال رئيس المخابرات الداخلية كين ماكالوم إن الأحداث في أفغانستان "شجعت" المتطرفين ومنحتهم "دفعة معنوية"، مشيرا إلى أن أجهزته تبقى "يقظة" بشكل خاص في مواجهة التهديد الإرهابي.

وأضاف المدير العام لجهاز "أم آي5" MI5 إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا
الأكثر قراءة
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه
تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد
نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل " شهبندر التجار " محمود العربي ؟
قبل أن تذهب
تسريباتِ تشير إلى إجراء الانتخابات التشريعية في تونس أبريل المقبل
تسريباتِ تشير إلى إجراء الانتخابات التشريعية في تونس أبريل المقبل
اكتشف المزيد