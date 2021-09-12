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طالبان تنفي وجود القاعدة على أراضي أفغانستان

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المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين (أرشيفية- فرانس برس)
أفغانستان وطالبان

طالبان تنفي وجود القاعدة على أراضي أفغانستان

طالبان تعهدت بأنها لن تسمح أبدا باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث باسم طالبان، محمد سهيل شاهين، السبت، أن الحركة تعهدت في الدوحة خلال المفاوضات الأفغانية أنها لن تسمح بتواجد أي مركز لجمع الأموال أو مركز تدريب أو مركز تجنيد لعناصر القاعدة.

وقال إن الحركة لن تسمح أبدا باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، نقلا عن تلفزيون "جيو نيوز" الباكستاني.

وذكر شاهين أن التقارير بشأن تواجد تنظيم القاعدة في أفغانستان لا تعكس الحقيقة على الأرض.

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وأشار إلى دول تقدم معلومات وأرقام "غير حقيقية" بشأن أعداد عناصر القاعدة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد على أن الحركة تشدد على دور القوات الأمنية ونشاط الاستخبارات لفرض سياستها.

والجمعة، قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية إن سيطرة طالبان على أفغانستان "شجعت وجرأت" المتطرفين ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب.

وقال المدير العام لجهاز "أم آي 5"، كين ماكالوم ،إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا.

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