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قريباً.. جونسون يكشف النقاب عن خططه للتصدي لكورونا

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بوريس جونسون (أرشيفية من فرانس برس)

قريباً.. جونسون يكشف النقاب عن خططه للتصدي لكورونا

رئيس الوزراء البريطاني قال إنه "مصمم على التخلص من أي صلاحيات لم نعد بحاجة إليها بسبب دفاعات اللقاح لدينا"

دبي - العربية.نت

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يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النقاب الثلاثاء عن خططه للتصدي لجائحة كوفيد-19 في أشهر الشتاء، معلناً إلغاء تطبيق "جوازات سفر لقاح كورونا" وخطوات لإنهاء بعض الصلاحيات الطارئة.

وقال جونسون في بيان: "هذه الأوقات الاستثنائية تطلبت إجراءات ضرورية (من باب) التدخل للتعامل، لكنني مصمم على التخلص من أي صلاحيات لم نعد بحاجة إليها، بسبب دفاعات اللقاح لدينا"، وفق رويترز.

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ويبدو أن جونسون، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من البعض في حزبه المحافظ الحاكم بسبب زيادة الضرائب لحل أزمة الرعاية الصحية والاجتماعية، يحاول تهدئة هؤلاء المنتقدين بالتخلي عن خطط استخدام جوازات المرور على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

عمليات إغلاق أخرى؟

من جهته قال وزير الصحة ساجد جاويد، في حديثه لوسائل الإعلام، إنه لا يتوقع تطبيق عمليات إغلاق أخرى وإن جوازات مرور اللقاح لن يتم تطبيقها في إنجلترا، حيث تعتمد الحكومة بدلاً من ذلك على اللقاحات والفحوص لحماية الجمهور.

كما أضاف جاويد أنه "مع دخولنا فصلي الخريف والشتاء، سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة. وفيما يتعلق بهذا الأمر نوضح أن برنامجنا للتطعيم لا يزال سارياً".

ساجد جاويد (أرشيفية من فرانس برس)
ساجد جاويد (أرشيفية من فرانس برس)

وأوضح أنه لا "يتوقع المزيد من عمليات الإغلاق" لكنه لن يستبعد هذا الإجراء بصورة نهائية.

صلاحيات طوارئ واسعة

يذكر أن الحكومة كانت مُنحت صلاحيات طوارئ واسعة في مارس 2020 مع تقديم تشريع للتعامل مع فيروس كورونا تضمن إجراءات لإغلاق الشركات وقطاعات الاقتصاد والحق في احتجاز المصابين.

وسجلت بريطانيا الأحد 56 وفاة جديدة، في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 نزولاً من 156 حالة في اليوم السابق. كما تم تسجيل 29173 إصابة جديدة بالفيروس نزولاً من 29547 إصابة السبت.

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