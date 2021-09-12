.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منع الدخول والخروج.. مدينة صينية تواجه تفشي كورونا

  • الخط
كورونا من الصين
من الصين

منع الدخول والخروج.. مدينة صينية تواجه تفشي كورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طلبت حكومة مدينة في جنوب الصين - تحاول احتواء موجة من انتشار فيروس كورونا - من السكان اليوم الأحد عدم المغادرة، وعلقت خدمات الحافلات، والقطارات، وأغلقت دور السينما والحانات وعدة مرافق أخرى.

العراق.. قصف صاروخي على قاعدة التحالف في مطار أربيل العراق ميليشيات العراق العراق.. قصف صاروخي على قاعدة التحالف في مطار أربيل

فقد أعلنت حكومة بوتيان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن أي شخص يحتاج إلى مغادرة المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة في مقاطعة فوجيان جنوب شنغهاي، لغرض ضروري يجب أن يكون لديه اختبار سلبي لكورونا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

أتى ذلك، بعد أن سجلت بوتيان 19 إصابة جديدة - يعتقد المسؤولون أنها محلية- في غضون أربع وعشرين ساعة حتى منتصف ليل السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

والد أحد الطلاب السبب

وكانت الحالات الأولى في بوتيان لطلاب من مقاطعة شيانيو، لكن خبراء يشتبهون في أن تفشي المرض ربما يكون نشأ بسبب والد أحد الطلاب الذي عاد من سنغافورة في الرابع من أغسطس /آب الماضي، بحسب صحيفة غلوبال تايمز الرسمية.

فيما نقلت غلوبال تايمز عن السلطات المحلية قولها إن المسافر، الذي عرف باسم لين، خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وأجرى الأطباء له تسعة اختبارات، وكانت جميعها سلبية.

كما أضافت الصحيفة أن إصابته اكتشفت يوم الجمعة.

يذكر أن الصين كانت أعلنت أن الفيروس بات تحت السيطرة في أوائل عام 2020، لكنها عانت من تفشي سلالة دلتا الأكثر انتشارا. وأشارت السلطات إلى أن معظم الإصابات تعود إلى مسافرين قادمين من روسيا وميانمار ودول أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"عالم بلا إنترنت لأشهر".. عاصفة شمسية قد تضرب الأرض
شاهد والدة رونالدو تبكي فرحاً بهدف أهداه إليها في الملعب شاهد والدة رونالدو تبكي فرحاً بهدف أهداه إليها في الملعب
الأكثر قراءة
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب
أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري
إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
قبل أن تذهب
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
اكتشف المزيد