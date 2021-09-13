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السودان.. ضبط متفجرات جنوب سواكن

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من المضبوطات

السودان.. ضبط متفجرات جنوب سواكن

العملية أتت في إطار العمل النوعي لقوات الدعم السريع بهدف الحفاظ على الأمن

دبي - العربية.نت

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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر في السودان من ضبط متفجرات بمنطقة قبّول جنوب سواكن.

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وشملت المضبوطات عدد (69) دانة (B - 10) مضادة للدروع والطيران ومصفحات نقل الجنود، وذلك إثر وصول معلومة إلى قيادة القطاع.

دور هام لقوات الدعم السريع

فيما وقف المهندس عبد الله شنقراي والي البحر الأحمر على الضبطية بحضور قائد وقيادات الدعم السريع بالقطاع، مشيداً بالدور الوطني لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد، إلى جانب دورها في المجال الاجتماعي والانحياز إلى قضايا المواطنين ودعم جهود التعايش السلمي والتواصل بين مكونات المجتمع.

من جانبه، أوضح المقدم د.رامي آدم الطيب قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل النوعي لقوات الدعم السريع للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية أمن المجتمع.

إلى ذلك، أضاف أن الضبطية تمثل بعدا أمنيا يجسد يقظة قوات الدعم السريع، مؤكدا جاهزية القوات للتصدي للمهددات الأمنية التي تواجه المجتمع، إلى جانب الاهتمام بقضايا المواطنين في إطار المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع.

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