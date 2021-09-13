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لأغراض إنسانية.. الأمم المتحدة بصدد "التواصل" مع طالبان

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أنطونيو غوتيريش

لأغراض إنسانية.. الأمم المتحدة بصدد "التواصل" مع طالبان

أنطونيو غوتيريش: يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة

دبي - العربية.نت

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أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، أن "من المهم جداً" أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزاري في جنيف سيسمح بجمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الإنسانية في هذا البلد: "يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة"، وفق فرانس برس.

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