قضية الحريري.. المحكمة الدولية تؤمّن التمويل لنظر الطعن

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين أنها جمعت تمويلاً كافياً لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر.

وصرحت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة الاثنين: "لدينا تمويل كاف للمضي قدماً في نظر الطعون على القضية الرئيسية".

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كما رفضت التعليق على مصدر التمويل الأخير، وفق رويترز.

يذكر أنه قبل 3 أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها.

إدانة سليم جميل عياش

وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بميليشيا حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء من خلال الطعن لإدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابياً كذلك.

يشار إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأسست بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في يونيو 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40% لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات.

وحتى عام 2020 كانت المحكمة تُمول بنسبة 51% من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية.