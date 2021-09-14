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الحصبة تؤجل ترحيل آلاف الأفغان إلى أميركا

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مخيم للأفغان في قاعدة رامشتاين الألمانية
أفغانستان وطالبان

الحصبة تؤجل ترحيل آلاف الأفغان إلى أميركا

المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوصى باختبار وتطعيم الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى القواعد العسكرية

دبي - العربية.نت

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أوردت مجلة "بوليتيكو" إن عملية إجلاء حوالي 12 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، ستتأجل بعد اكتشاف أربع إصابات بمرض الحصبة، وسط أفغان وصلوا إلى الولايات المتحدة.

مجلة بوليتيكو أفادت بأن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوصى باختبار وتطعيم الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى القواعد العسكرية الأميركية ضد مرض الحصبة لا سيما في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وقاعدة العُديد الجوية في قطر.

هذه التطورات ستؤدي بالضرورة إلى تمديد عملية الإجلاء عدة أسابيع على الأقل، إلى حين تتبع حالات المصابين الأربعة، في محاولة لاكتشاف ما إذا كان أي من الأفغان الآخرين الذين تم إجلاؤهم قد أصيبوا بالعدوى .

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وقبل أسبوع، قال قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال تود وولترز إنه يجري التحقق من نحو 12 ألف أفغاني في قاعدة "رامشتاين" الجوية غربي ألمانيا.

وتابع أن 5 آلاف أفغاني آخرين موجودون حاليا في ثكنات "راين أوردنانس" في كايزرسلاوترن، على مقربة من رامشتاين، بينما يوجد حوالي 4300 في القواعد الأميركية في إيطاليا وإسبانيا.

وأضاف وولترز أنه يجري التحقق من الأشخاص مرتين قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة- مرة عند الوصول ومرة أخرى قبل المغادرة بوقت قصير.

ويجري إيواء طالبي اللجوء مثل الموظفين المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة وعائلاتهم الذين يغادرون وطنهم خوفًا من طالبان في البداية في الخيام وحظائر الطائرات في رامشتاين أو قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

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