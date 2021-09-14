.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين يدخل حجر كورونا.. والكرملين: الرئيس التقى الأسد قبل قراره العزل

  • الخط
فلاديمير بوتين والأسد
فيروس كورونا

بوتين يدخل حجر كورونا.. والكرملين: الرئيس التقى الأسد قبل قراره العزل

الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد الاثنين قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وكان بوتين قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن".

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك.

بوتين تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. الكرملين يتكتم على الاسم فيروس كورونا بوتين تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. الكرملين يتكتم على الاسم

الجرعة الثانية

وكان الرئيس الروسي قد حصل على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كوفيد -19، بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى في منتصف إبريل الماضي.

وشارك الزعيم الروسي جلسة للجمعية الجغرافية الروسية عبر الفيديو، قبل حصوله على الجرعة الثانية.

وقال بوتين: "الآن، قبل دخولي إلى هذه القاعة، تلقيت جرعة ثانية أيضًا. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وحصل بوتين على الجرعة الأولى من اللقاح في 23 مارس/ آذار، بعيدًا عن عدسات الكاميرات أيضًا.

ولم يكشف الكرملين عن اللقاح الذي أخذه الرئيس من اللقاحات الثلاثة المعتمدة حاليًا للاستخدام في روسيا.

ويأتي تطعيم الزعيم الروسي بعد عدة أشهر من بدء موجة تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد-19 في روسيا - وهو تأخير أثار دهشة الكثيرين، حيث رأى البعض أنه أسهم في تصاعد المخاوف الحالية بشأن اللقاح.

ومنحت السلطات الروسية الموافقة التنظيمية لثلاثة لقاحات مطورة محليًا – سبوتنك 5 وإيبي فاك كورونا وكوفي فاك. وحصل الثلاثة على تصريح بالاستخدام قبل استكمال التجارب المتقدمة التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لضمان سلامة اللقاحات وفعاليتها بما يتماشى مع البروتوكول العلمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد