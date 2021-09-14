بوتين يدخل حجر كورونا.. والكرملين: الرئيس التقى الأسد قبل قراره العزل

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

مادة اعلانية

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد الاثنين قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وكان بوتين قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن".

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك.

الجرعة الثانية

وكان الرئيس الروسي قد حصل على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كوفيد -19، بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى في منتصف إبريل الماضي.

وشارك الزعيم الروسي جلسة للجمعية الجغرافية الروسية عبر الفيديو، قبل حصوله على الجرعة الثانية.

وقال بوتين: "الآن، قبل دخولي إلى هذه القاعة، تلقيت جرعة ثانية أيضًا. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وحصل بوتين على الجرعة الأولى من اللقاح في 23 مارس/ آذار، بعيدًا عن عدسات الكاميرات أيضًا.

ولم يكشف الكرملين عن اللقاح الذي أخذه الرئيس من اللقاحات الثلاثة المعتمدة حاليًا للاستخدام في روسيا.

ويأتي تطعيم الزعيم الروسي بعد عدة أشهر من بدء موجة تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد-19 في روسيا - وهو تأخير أثار دهشة الكثيرين، حيث رأى البعض أنه أسهم في تصاعد المخاوف الحالية بشأن اللقاح.

ومنحت السلطات الروسية الموافقة التنظيمية لثلاثة لقاحات مطورة محليًا – سبوتنك 5 وإيبي فاك كورونا وكوفي فاك. وحصل الثلاثة على تصريح بالاستخدام قبل استكمال التجارب المتقدمة التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لضمان سلامة اللقاحات وفعاليتها بما يتماشى مع البروتوكول العلمي.