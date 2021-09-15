داود أوغلو: على تركيا احترام السوريين بحال اعتماد نظام فيدرالي للأكراد

قال زعيم حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، إن على تركيا احترام سوريا إذا قررت حكومتها اعتماد نظام فيدرالي للأكراد.

وقال داود أوغلو، الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2016، إنه لا ينبغي أن تكون هناك أي تهديدات أمنية ضد تركيا حتى تحترم أنقرة الخطوة السورية.

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وأضاف في مقابلة مع قناة روداو، "على السوريين أن يقرروا ما هو النظام الذي سيكون عليه في سوريا"، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتابع "الشرط الوحيد لتركيا هو عدم وجود تهديدات ضدها من الجانب السوري".

ووفقاً لداود أوغلو، يجب على جميع الأعراق والأحزاب اتخاذ قرار بشأن مستقبل البلاد معاً.

وأردف "لا يمكننا فرض أي شيء ولا ينبغي لنا ذلك، ومع ذلك، يجب عدم المساس بوحدة أراضي سوريا، إذا حدث ذلك، فستحدث معاناة كبيرة"، مضيفاً أن الخطوة الأولى ستكون الاتفاق على فترة انتقالية.

وأشار إلى أنه "ينبغي عليهم إعادة بناء سوريا بدستور".

وشدد رئيس الوزراء التركي الأسبق على أنَّ الأكراد وحزب العمال الكردستاني ليسا نفس الشيء، وأنه لا ينبغي أن يسيطر حزب العمال الكردستاني على أي منطقة.