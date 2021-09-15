.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان تتعهد ببناء جيش نظامي ومنع الحرب الأهلية

  • الخط
طالبان
عناصر من طالبان - أرشيفية
أفغانستان وطالبان

طالبان تتعهد ببناء جيش نظامي ومنع الحرب الأهلية

قيادي في الحركة: الجيش سيتم تأسيسه في المستقبل القريب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت حركة "طالبان" أنها شرعت في الاستعداد لإنشاء جيش نظامي في البلاد. وقال قاري فصيح الدين الذي تولى منصب قائد أركان الجيش في حكومة "طالبان"، إن المشاورات جارية بخصوص بناء الجيش، مضيفا أن الجيش سيتم تأسيسه في المستقبل القريب.

وأشار القيادي في طالبان إلى ضرورة تدريب قوات مسلحة لحماية أفغانستان، متعهدا بمحاربة كل من يواجه طالبان ومن يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية.

وتعهدت طالبان في اتفاق الدوحة المبرم في فبراير 2020 مع الولايات المتحدة بأن أفغانستان لن تستضيف مرة أخرى الجماعات الإرهابية الدولية مثل القاعدة.

ويتهم المسؤولون الأفغان "شبكة حقاني" منذ سنوات بتسهيل الهجمات المميتة على المدنيين من خلال تزويد الفرع المحلي لتنظيم داعش بالمساعدة الفنية والوصول إلى الشبكات الإجرامية في كابل، على الرغم من أن تنظيم داعش وحركة طالبان الرئيسية أعداء لدودين. وتشمل هذه الهجمات هجومًا شنه مسلحون على جناح للولادة في كابل في مايو 2020 أسفر عن مقتل 24 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.

أفغانستان.. طائرة ماهان الإيرانية "المشؤومة" تحط بمطار كابل إيران أفغانستان وطالبان أفغانستان.. طائرة ماهان الإيرانية "المشؤومة" تحط بمطار كابل

وفي المطار، تلعب وحدة بدري 313، وهي وحدة نخبوية تابعة لحركة طالبان، دورًا بارزًا بشكل خاص. إنهم من بين أفضل القوات المدربة والمجهزة العاملة داخل أفغانستان، ونشرت طالبان لقطات لمقاتليها وهم يحرسون المطار، وهم يرتدون معدات تكتيكية متطورة.

واستولت الحركة على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمعدات والآليات العسكرية الأميركية، بعد قرار واشنطن بسحب قواتها من أفغانستان مما مهد الطريق أمام عودة طالبان وبسرعة فائقة.

وبين عامي 2002 و2017، قدمت الولايات المتحدة أسلحة إلى أفغانستان، تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار.

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن طالبان تسيطر على الأرجح على أكثر من ألفي عربة مدرعة أميركية، وما يصل إلى 40 طائرة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وأخرى مسيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات
9 نصائح تنسف أساطير شائعة حول الأطعمة التي تؤدي للسمنة 9 نصائح تنسف أساطير شائعة حول الأطعمة التي تؤدي للسمنة
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي
عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في "نيويورك"
صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50% صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50%
حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها
فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة! فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة!
قبل أن تذهب
بريطانيا تكشف عن خطة مواجهة كورونا في الشتاء
بريطانيا تكشف عن خطة مواجهة كورونا في الشتاء
اكتشف المزيد