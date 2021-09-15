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فقدان الاتصال بطائرة شحن صغيرة في بابوا بإندونيسيا

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Indonesia Plane
تعبيرية

فقدان الاتصال بطائرة شحن صغيرة في بابوا بإندونيسيا

إندونيسيا، تعرضت لحوادث نقل في السنوات الماضية تضمنت تحطم طائرات وغرق عبارات

جاكرتا، إندونيسيا - أسوشييتد برس

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فقدت السلطات الإندونيسية الاتصال بطائرة شحن صغيرة تابعة لشركة "ريمبون إير" بعد خمسين دقيقة من إقلاعها، اليوم الأربعاء، في مقاطعة بابوا بأقصى شرق البلاد.

تبحث سلطات المطار المحلية وعناصر الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة.

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وكانت الطائرة، وهي من طراز "توين اوتر 300"، متوجهة إلى منطقة انتان جايا، وقادمة من مدينة نابري، وعلى متنها مواد بناء.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان إن طيارا ومساعدا وفنيا كانوا على متن الطائرة.

وقالت أديتا إيراواتي، المتحدثة باسم الوزارة، "ليس هناك اتصال بالطائرة حتى الآن".

وتعرضت إندونيسيا، وهي دولة مكونة من أرخبيل مترامي الأطراف ويبلغ عدد سكانها نحو 270 مليون نسمة، لحوادث نقل في السنوات الماضية تضمنت تحطم طائرات وغرق عبارات.

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