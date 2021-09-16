طالبان تبحث عن اعتراف.. و"شرايين المال" مغلقة

دعا المتحدث باسم طالبان اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة الحركة، وطالب برفع التجميد عن أرصدة أفغانستان.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان، محذراً من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

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وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن اتصال صندوق النقد مع أفغانستان ما زال معلقاً، وهو ما يعني تعليق أي تمويل من الصندوق.

كما أضاف أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على مساعدة الشعب الأفغاني من خلال السماح بتدفق التحويلات النقدية وتقديم مساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان.