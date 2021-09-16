.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان تبحث عن اعتراف.. و"شرايين المال" مغلقة

  • الخط
عناصر من طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية من رويترز)

طالبان تبحث عن اعتراف.. و"شرايين المال" مغلقة

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي قال إن الاتصال مع أفغانستان ما زال معلقاً وهو ما يعني تعليق أي تمويل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا المتحدث باسم طالبان اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة الحركة، وطالب برفع التجميد عن أرصدة أفغانستان.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان، محذراً من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

حاملاً رشاشه.. مسؤول بطالبان: زورونا بالمال لا بالسلاح العرب والعالم حاملاً رشاشه.. مسؤول بطالبان: زورونا بالمال لا بالسلاح

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن اتصال صندوق النقد مع أفغانستان ما زال معلقاً، وهو ما يعني تعليق أي تمويل من الصندوق.

كما أضاف أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على مساعدة الشعب الأفغاني من خلال السماح بتدفق التحويلات النقدية وتقديم مساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
قبل أن تذهب
موديرنا: يجب الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
موديرنا: يجب الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
اكتشف المزيد