.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبعوث أميركا لأفغانستان: فرار غني أفسد اتفاقنا مع طالبان

  • الخط
The US special envoy for Afghanistan, Zalmay Khalilzad, speaks during a debate in Kabul, Afghanistan, April 28, 2019. (Reuters)
زلماي خليل زاد (أرشيفية- رويترز)

مبعوث أميركا لأفغانستان: فرار غني أفسد اتفاقنا مع طالبان

زلماي خليل زاد أكد أنه كان هناك اتفاق فعلي مع طالبان على عدم دخول كابل

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط الفوضى التي رافقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والتي خلفت موجة من الانتقادات محليا ودوليا، ألقى المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، باللائمة على الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني.

فقد اعتبر أن فرار غني من البلاد أحبط اتفاق اللحظة الأخيرة مع حركة طالبان، الذي كان يهدف إلى إبعاد كابل عن أيدي المتشددين والتفاوض على انتقال سياسي.

أشرف غني ببيان جديد: أعتذر عما آل إليه وضع أفغانستان العرب والعالم أشرف غني ببيان جديد: أعتذر عما آل إليه وضع أفغانستان

عدم دخول كابل

وقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه " كان من المقرر أن يظل غني في منصبه حتى يتم التوصل إلى تسوية بشأن حكومة مستقبلية انتقالية في أفغانستان، حتى مع وقوف طالبان على أبواب كابل".

كما اعتبر أن الفراغ الأمني الذي خلفه هروب الرئيس السابق في منتصف الشهر الماضي (أغسطس 2021 ) دفع طالبان إلى الزحف إلى العاصمة في ذلك اليوم، مضيفا أن ذلك فاقم الفوضى التي حصلت خلال عمليات الإجلاء التي شهدها مطار كابل.

وشدد على أن هذا الفرار العاجل لأشرف غني أجهض المحادثات الأخيرة التي جرت في الدوحة، مضيفا "كان لدينا اتفاق فعلي مع طالبان بعدم دخول كابل".

عناصر طالبان في أحد الشوارع في كابل (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر طالبان في أحد الشوارع في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

كما نفى أن يكون لديه أي علم مسبق بمخطط الرئيس الأفغاني، لافتا إلى أن قوات الأمن فرت بعد ورود أنباء عن اختفاء غني.

إلى ذلك، كشف أن طالبان سألت الجانب الأميركي إن كان سيتحمل مسؤولية أمن كابل، إلا أنه أضاف "لم ننو تحمل هذه المسؤولية.. وأنت تعرف ما حدث بعد ذلك".

يذكر أن عناصر طالبان كانوا دخلوا العاصمة كابل يوم 15 أغسطس، بعد سيطرتهم على ما يقارب 80% من مناطق البلاد، ليستقل غني مروحية ويقلع بها إلى الخارج، فيما فر في الحال العديد من رجال الأمن والحراسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لمس فتاة وهرب.. واقعة تحرش تهز المغرب بعد انتشار فيديو لمس فتاة وهرب.. واقعة تحرش تهز المغرب بعد انتشار فيديو
إحياء حيوان منقرض يثير موجة انتقادات.. إليك التفاصيل إحياء حيوان منقرض يثير موجة انتقادات.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
قبل أن تذهب
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
اكتشف المزيد