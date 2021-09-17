روسيا: غوغل وآبل امتثلتا لقانوننا بحذف تطبيق للمعارضة

في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية، أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن شركتي آبل وغوغل الأميركيتين العملاقتين امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تشجيع التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "هذا التطبيق غير قانوني في بلادنا. تلقت المنصتان أوامر قضائية" دفعتهما إلى الامتثال "لروح القانون ونصه"، وفق فرانس برس.