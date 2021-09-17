.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طائرة عسكرية تركية تنفذ مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا

  • الخط
طائرة عسكرية تركية

طائرة عسكرية تركية تنفذ مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد موقع مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة للسلاح الجوي التركي نفذت مهمة مراقبة بين مالطا وغرب ليبيا.

وقال الموقع إن الطائرة وهي من نوع بوينغ إي-7تي انطلقت من مدينة كونيا بوسط تركيا لتنفيذ مهمتها الاستطلاعية.

والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله العرب والعالم في مقابلة مع العربية نت والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله

وقبل أسبوع، رصد الموقع تحرك طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي على الساحل الشرقي لليبيا، مؤكداً أن الطائرة قامت بجولة استطلاعية على الساحل الشرقي امتدادا من بنغازي حتى طبرق.

يذكر أن التحركات التركية تستمر رغم مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
قبل أن تذهب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
اكتشف المزيد