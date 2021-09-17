لجنة أوروبية: ما زلنا ننتظر من تركيا خطة عمل بشأن دميرتاش

أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها ما زالت تنتظر من تركيا إرسال خطة عمل لمحاكمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين دميرتاش.

وبحسب بيان المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان بنان مولو، طالبت اللجنة بالإفراج عن دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته.

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"هدفه إبقاؤه في السجن"

كما ذكر مولو في تغريدة على تويتر أن الحكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية "كان هدفه إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات".

يشار إلى أنه من المفترض أن تقدم أنقرة خطة عمل بشأن دميرتاش بحلول 30 سبتمبر. وكانت اللجنة قد حددت سابقاً موعداً نهائياً لتركيا (حتى 22 يونيو الفائت)، إلا أن أنقرة لم تقدم أي خطة عمل.

عثمان كافالا أيضاً

إلى ذلك جددت اللجنة أيضاً مطالبتها لتركيا بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، دون أن تتخذ قراراً أو إجراء يدين انتهاك أنقرة لحقوق كافالا.

يذكر أن اللجنة كانت أعلنت في وقت سابق أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن كافالا، المسجون منذ عام 2017، فيمكن الشروع في إجراء، هو الأول، ضد تركيا.

ويعقد الاجتماع القادم لجنة وزراء مجلس أوروبا من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.