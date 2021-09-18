.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السودان: إثيوبيا تفتعل المشاكل هرباً من محنتها الداخلية

  • الخط

السودان: إثيوبيا تفتعل المشاكل هرباً من محنتها الداخلية

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل استمرار الملفات الخلافية عالقة بين البلدين، اعتبرت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي أن العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترا في الوقت الحالي بسبب الادعاءات الإثيوبية في أراضي الفشقة وتعنتها في قضية سد النهضة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في الخرطوم، إن اثيوبيا تحاول افتعال المشاكل للخروج من مشاكلها الداخلية.

السودان: مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة تهديد مباشر لنا العرب والعالم السودان: مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة تهديد مباشر لنا

تغول غير مقبول

وفي حين أكدت أن بلادها "لن ترد مهما كالت إثيوبيا من اتهامات"، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن ادعاءات أديس أبابا بأن أرض الفشقة تابعة لها "مرفوضة" وتمثل تغولا إثيوبياً غير مقبول.

كما شددت على أن بلادها تدعم توصل كل دول حوض النيل (مصر وإثيوبيا والسودان) إلى حقوقها في النهر

وأشارت إلى أن الخرطوم مطمئنة تماما لسلامة موقفها في قضيتي الفشقة وسد النهضة، معتبرة أن موقف الأمم المتحدة من ملف السد أشبه بنصر لبلادها.

إثيوبيات فررن من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
إثيوبيات فررن من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020

على صعيد آخر، لفتت إلى أن السودان يسعى لاستعادة الدور التاريخي له في المنطقة وحماية أمنه القومي.
وأوضحت أن ما تمارسه السلطة الحالية في السياسة الخارجية يعبر عن سودان مابعد الثورة، معتبرة أن السياسة الخارجية للبلاد في العهد السابق كانت مضطربة.

كما شددت على أن السياسة الجديدة للحكومة تقوم على الانفتاح على إفريقيا، والسلام مع دول الجوار، بعيدا عن التمحور.

سد النهضة

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان حض الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان على "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية. وقال في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل السد ضمن جدول زمني معقول"، ولطالما رفضت أديس أبابا في السابق تدخل مجلس الأمن كما رفضت أن يكون الاتفاق ملزما.

سد النهضة (أرشيفية من رويترز)
سد النهضة (أرشيفية من رويترز)

يذكر أن هذا المشروع الذي يهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا لدى إنجازه، أثار أزمة دبلوماسية بين أديس أبابا من جهة، ودولتي المصب مصر والسودان من جهة ثانية.

ويدور النزاع حول مشروع السد هذا منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه عام 2011.

ففي حين يرى السودان ومصر بأنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر
إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية
الأكثر قراءة
فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء
متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب
أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟
بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل.. بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل..
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف الواقع العسكري في بنجشير
نيويورك تايمز تكشف الواقع العسكري في بنجشير
اكتشف المزيد