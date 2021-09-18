السودان: ضبطنا أسلحة ومتفجرات مصدرها ليبيا

أعلن السودان، اليوم السبت، ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات الآتية من ليبيا، عبر عصابات تجارة السلاح.

وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان أنها تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، وأوقفت أربعة أشخاص من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب.

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فيما قال المقدم الركن علي أحمد محمود عووجه، قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، إن القوات الأمنية تحركت فور وصول معلومات عن نشاط العصابات المتفلتة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، وعمدت دوريات الدعم السريع إلى تمشيط المنطقة.

فاشتبكت الدوريات مع العصابات على بعد ثلاثة كيلومترات من المنطقة، وطاردتهم حتى تمكنت من إلقاء القبض على 4 أفراد من تجار السلاح بينهم 2 من الجنسية، وقد سلموا بعد التحقيق معهم للجهات المختصة لاسكتمال الإجراءات القانونية.

الشريط الحدودي

يشار إلى أن قوات الدعم السريع تنتشر على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا.

وقد عمدت مرات عديدة إلى إيقاف مسلحين في مناطق بإقليم دارفور غرب البلاد، المحاذي في أقصى شماله للحدود الليبية.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت مراراً أنها تسعى بأقصى إمكانياتها إلى ضبط الحدود، لاسيما مع ليبيا، محاولة النأي بنفسها عن الصراع الذي أغرق البلاد لسنوات في الفوضى.