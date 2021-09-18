.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة لطالبان.. شرقي أفغانستان

  • الخط
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل (أرشيفية)

3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة لطالبان.. شرقي أفغانستان

3 انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استهدفت سلسلة من ثلاثة انفجارات سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم السبت، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وخلفت تلك الانفجارات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحًا.

فيديو خاطئ وراء ضربة كابل.. قصة أفغاني اشتعل مع 7 أطفال الأخيرة فيديو خاطئ وراء ضربة كابل.. قصة أفغاني اشتعل مع 7 أطفال

فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

عدو الحركة الجديد

وفي حين لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات في مدينة جلال أباد، إلا أن تنظيم داعش، الذي يعتبر من أعداء الحركة الجدد، يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له.

أما في العاصمة كابل، فقد أفاد مسؤولون في الشرطة بأن قنبلة لاصقة انفجرت صباحا، ما أدى إلى إصابة شخصين.

عناصر طالبان في أحد الشوارع في كابل (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر طالبان في أحد الشوارع في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

فيما نقلت قناة طلوع المحلية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أتى جراء عبوة ناسفة بدائية الصنع.

استنفار في العاصمة

يأتي هذا الانفجار، في وقت تعيش فيه البلاد عامة، والعاصمة خاصة أجواء استنفار أمني وتوتر، وسط انتشار لعناصر حركة طالبان التي سيطرت على البلاد ودخلت العاصمة منتصف الشهر الماضي.

وكانت كابل شهدت في 26 أغسطس، هجومين داميين أوقعا عشرات القتلى والجرحى، بينهم 13 جنديا أميركيا. ووقع الانفجار الأول في محيط المطار، في ما هز الانفجار الثاني أحد الفنادق القريبة من مطار حامد كرزاي أيضا.

ولاحقا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين الداميين اللذين حصدا أكثر من 100 قتيل وجريح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو خاطئ وراء ضربة كابل.. قصة أفغاني اشتعل مع 7 أطفال فيديو خاطئ وراء ضربة كابل.. قصة أفغاني اشتعل مع 7 أطفال
جنود صليبيون ظهرت بقاياهم في مقبرتين جماعيتين بلبنان جنود صليبيون ظهرت بقاياهم في مقبرتين جماعيتين بلبنان
الأكثر قراءة
جديد فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها
شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء
متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب
أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟
قبل أن تذهب
هدوء مذل في شوارع بيروت.. ما علاقته بالوقود؟
هدوء مذل في شوارع بيروت.. ما علاقته بالوقود؟
اكتشف المزيد