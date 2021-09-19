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اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب.. باباجان: تركيا تقاتل مواطنيها

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(فرانس برس)
علي باباجان
أردوغان وحزبه

اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب.. باباجان: تركيا تقاتل مواطنيها

بيانات وزارة العدل لعام 2020 أوضحت أنه تم فتح مليون و576 ألف تحقيق بتهمة الإرهاب بين 2016-2020 مع المواطنين في تركيا

العربية.نت

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استنكر رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا علي باباجان، السبت، تزايد الاتهامات الموجهة للمواطنين بالإرهاب، مشدداً على أن اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب في تركيا يعني أن الدولة تقاتل مواطنيها.

تصريحات باباجان جاءت من خلال تعليقه على بيانات وزارة العدل لعام 2020، والتي أوضحت أنه تم فتح مليون و576 ألف تحقيق بتهمة الإرهاب بين 2016-2020 مع المواطنين في تركيا.

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واعتبر باباجان أن التحقيق في الإرهاب ضد 1.5 مليون شخص هو وضع محرج، مؤكدا أن ذلك يدل على أن تركيا تقاتل مواطنيها، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأضاف: "يكفي إلى هذا الحد، فلا يجب أن تحاول الحكومة ترهيب الناس بالدعاوى ومراسيم" الطوارئ.

وتعليقًا على إحصائيات وزارة العدل لعام 2020، قال نائب رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" مصطفى ينير أوغلو: "هذه الإحصائيات هي أوضح دليل على مدى عدم قانونية الغالبية العظمى من محاكمات المنظمات الإرهابية المسلحة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو".

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