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مصادر رئيس وزراء لبنان: الحكومة لم تطلب أي شحنة وقود من إيران

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صهاريج الوقود الإيراني في لبنان (فرانس برس)
لبنان

مصادر رئيس وزراء لبنان: الحكومة لم تطلب أي شحنة وقود من إيران

الخارجية الإيرانية: شحنة الوقود المرسلة للبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية

دبي - العربية.نت

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نفت مصادر تابعة لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد أن تكون الحكومة اللبنانية طلبت أي شحنة وقود من إيران.

النفي الحكومي اللبناني جاء ردا على ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في وقت سابق بأن شحنة الوقود الإيرانية أرسلت "حسب الطلب اللبناني".

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده "تلتزم بمساعدة الدول الصديقة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، علق على إدخال ميليشيا حزب الله الوقود الإيراني إلى البلاد.

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وقال ميقاتي، لشبكة CNN، الجمعة، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية منذ تشكيل الحكومة: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان"، إلا أنه أضاف: "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة"، بحسب تصريحات نشرها مكتب رئاسة الوزراء على تويتر.

يشار إلى أن تصريحات ميقاتي جاءت بعد يوم من دخول عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من طهران صباح الخميس إلى لبنان، آتية من سوريا.

وبدأت عشرات الصهاريج ذات اللوحات السورية تدخل صباح أمس الخميس على مراحل منطقة الهرمل (شرق) عبر معبر غير شرعي.

كما ضمت القافلة 80 صهريجاً، بسعة 4 ملايين ليتر، على أن تفرغ حمولتها في مخازن محطات "الأمانة" في مدينة بعلبك، التابعة لحزب الله والمدرجة منذ العام 2020 على قائمة العقوبات الأميركية، قبل أن يتم توزيعها لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب المدعوم من طهران.

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