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السودان يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الفاشلة

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عبدالباقي الحسن عثمان

السودان يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الفاشلة

دبي - العربية.نت

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كشف مجلس السيادة في السودان تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال المجلس الثلاثاء إن محاولة الانقلاب قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

من جهته، أكد وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وقال ياسين في تصريح صحافي الثلاثاء إنه تم القبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتاً إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان التفاصيل.

كما أوضح أنه تم إجهاض المحاولة الانقلابية بزمن وجيز، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

إلى ذلك أضاف أن القوات النظامية مستمرة في شراكتها مع قوى الثورة للانتقال الديمقراطي.

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