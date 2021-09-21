صورة للواء بكراوي.. المتهم بمحاولة الانقلاب في السودان

بعدما أفشلت السلطات الأمنية والعسكرية السودانية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة انقلابية، حصلت العربية/الحدث على صور للواء عبدالباقي بكرواي، المتهم بقيادة الانقلاب الفاشل.

وتمت السيطرة التامة على المحاولة الانقلابية واعتقال جميع المتورطين. حيث يجري الآن التحقيق معهم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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وكانت مصادر أوضحت لـ العربية/الحدث أن عدداً من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، بقيادة اللواء بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم، مضيفة أن المقر لا يزال محاصرا.

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت سابق اليوم أن عدداً من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وأنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم. كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجاري التحقيق معهم.