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مستشار رئيس وزراء السودان: إرث النظام السابق ثقيل وكبير

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مستشار رئيس وزراء السودان: إرث النظام السابق ثقيل وكبير

ياسر عرمان: نحتاج بكل تأكيد إلى مجلس تشريعي لمحاسبة كل المؤسسات

دبي - العربية.نت

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أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن "إرث النظام السابق ثقيل وكبير لكننا عازمون على المضي قدماً".

وقال ياسر عرمان، في تصريحات لـ"العربية" مساء الثلاثاء، إن "النظام البائد يريد إعادة السودان إلى المربع الأول".

كما ذكر أن رئيس الوزراء طالب أكثر من مرة بإصلاح المؤسسات بما فيها العسكرية.

وأوضح عرمان أنه "لا بد أن نعترف بوجود أزمة بين المدنيين والعسكريين في السودان".

كما شدد قائلاً: "نحتاج بكل تأكيد إلى مجلس تشريعي لمحاسبة كل المؤسسات"، مضيفاً: "مطلوب من كل الأطراف العودة للالتزام بأجندة الثورة".

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