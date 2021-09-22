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اغتيال مساعد رئيس أوكرانيا.. زيلينسكي يتوعد وروسيا تتبرأ

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اغتيال مساعد رئيس أوكرانيا.. زيلينسكي يتوعد وروسيا تتبرأ

فتح قضية جنائية للاشتباه في محاولة ارتكاب جريمة القتل العمد

دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات محاولة اغتيال مساعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حيث أُطلق وابل من الرصاص على سيارته، تتوالى.

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فقد وصف مسؤول كبير الحادث بأنه محاولة اغتيال، فيما قال بيان للشرطة إن أكثر من 10 رصاصات أصابت السيارة بالقرب من قرية ليسنيكي التي تبعد 5 كيلومترات عن العاصمة كييف، مما أدى لإصابة السائق.

وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية للاشتباه في محاولة ارتكاب جريمة القتل العمد.

19 رصاصة

بدورها، نقلت محطة تلفزيونية محلية أنه تسنى رؤية آثار ما لا يقل عن 19 رصاصة على جانب السيارة الذي يجلس فيه السائق.

فيما اعتبر نائب برلماني بارز أن المساعد سرهي شيفير لم يصب بأذى.

الجدير ذكره أن شيفير مقرب من الرئيس ويقود مجموعة من المستشارين.

فيما يتواجد زيلينسكي، الذي وصل إلى السلطة بموجب وعد بمهاجمة حكم القلة ومحاربة الفساد في البلاد، حاليا في الولايات المتحدة من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر في حديث بعد الحادث عبر إنستغرام أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مستشاره لا تؤثر على قوة فريقه، مشيرا إلى أن المسار سيستمر نحو محاربة المجرمين والجماعات المالية.

روسيا: مزاعم لا واقع لها

بدوره، أصدر الكرملين بياناً أكد فيه أن مزاعم تورط روسيا في محاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني لا صلة لها بالواقع.

الجدير ذكره أن مستشار الرئيس الأوكراني، سيرغي شيفير، كان نجا صبيحة اليوم من محاولة اغتيال نفذها مجهولون، فيما أصيب سائقه بجروح خطيرة.

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