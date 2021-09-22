.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا: لن تعترف بضم القرم.. والكرملين مستاء

  • الخط
آليات عسكرية وقوات روسية بالقرم

تركيا: لن تعترف بضم القرم.. والكرملين مستاء

الخارجية التركية قالت إنها لن تعترف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية بما فيها أراضي شبه جزيرة القرم، شدد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، على أن الكرملين يأسف للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أردوغان عشية القمة في سوتشي.

روسيا تنذر سفينتين حربيتين أميركيتين بالابتعاد عن القرم أميركا اقتصاد روسيا روسيا تنذر سفينتين حربيتين أميركيتين بالابتعاد عن القرم

وفضّل المسؤول الروسي أن يتم التركيز على موضوعات تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في حل التحديات الإقليمية التي تقف بين البلدين.

أما بالنسبة للموقف التركي الجديد، فقد أوضح الكرملين، أنه يختلف مع أردوغان تماما في هذه النقطة.

تركيا لن تعترف

وجاءت هذه التطورات بعدما تحدث الرئيس التركي عن القرم، أمس الثلاثاء، في كلمة ألقاها أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما فيها أراضي القرم، التي لن يعترف بضمها، وفق تعبيره.

وأعلنت الخارجية التركية أنها لن تعترف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول.

بوتين: قضية القرم أغلقت نهائياً

يشار إلى أن القرم أصبحت منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77% من سكان القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وكانت القيادة الروسية أعلنت مراراً أن سكان القرم بشكل ديمقراطي، وفي الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

فيما يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قضية القرم "أغلقت نهائيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج
الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة  الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة
مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما
قبل أن تذهب
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
اكتشف المزيد