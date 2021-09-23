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السودان.. تأجج الخلافات بين المؤسسة العسكرية والسياسيين

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Demonstrators hold Sudanese flag as they march on the streets demanding the ruling military hand over to civilians, in Khartoum, Sudan, June 30, 2019. REUTERS/Umit Bektas
تعبيرية

السودان.. تأجج الخلافات بين المؤسسة العسكرية والسياسيين

حمدوك يستبعد مسؤولية الجيش السوداني عن الانقلاب و"قوى الحرية والتغيير" تعتبر كلام البرهان تهديدا للانتقال الديمقراطي

دبي - العربية.نت

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في تعليقها على تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، اعتبرت "قوى الحرية والتغيير" حديث البرهان ونائبه تهديداً لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة والجيش.

ودعت "قوى الحرية والتغيير"، الخميس، لإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان.

وإذ أدانت المحاولة الانقلابية، اعتبرت قوى الحرية والتغيير إجهاض المحاولة نتيجة ليقظة السودانيين ومن سمتهم بوطنيي الجيش مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق.

وكان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك قال من جهته، ردا على انتقادات البرهان للطبقة السياسية، إن الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة العامة لا ينقلب، وإن الفلول هم من يرغبون في "الردة"، موضحاً أن من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول.

حمدوك اعتبر أن الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة.

عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك
عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك

رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة وأنها أنجزت ملفات وأخفقت في أخرى، كما حذر حمدوك من أن أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحا سياسيا وأمنيا وقانونيا.

وتابع أن المخرج من الاحتقان الحالي هو بالتمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف عليها.

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وكان مستشار رئيس وزراء السودان، فيصل محمد صالح، قال في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن من يقرأ تاريخ السودان يعلم أنه لم يعد هناك أي مجال للحكم العسكري فيها.

مستشار رئيس وزراء السودان قال إن خطابا البرهان وحميدتي فيهما مؤشرات قوية جداً على وجود نوايا انقلاب، جعلت القوى الشعبية والسياسية تحاول الاحتشاد انتظاراً لما سيسفر عنه هذا الأمر.

وقال مستشار رئيس وزراء السودان إن هنالك أفراداً في المؤسسة العسكرية لديهم طموحات لاستغلال الوضع وإنه يجب مواجهة الانقلابات داخل المؤسسة العسكرية.

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