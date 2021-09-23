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حمدوك: من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني

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عبدالله حمدوك (أرشيفية من فرانس برس)

حمدوك: من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني

رئيس الوزراء السوداني قال إن الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب"

دبي - العربية.نت

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شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على أن "الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب"، لافتاً إلى أن "الفلول هم من يرغبون في الردة".

وقال حمدوك الأربعاء إن "من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول"، مؤكداً أن "الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح"، بحسب ما نقلت عنه إحدى الصحف المحلية.

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"إكمال أجهزة الحكم الانتقالي"

كما أضاف: "نعلم أن هناك معاناة وضيقاً في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عن هذا الموضوع". وشدد على أن "الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة. وبالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عدداً من الملفات وأخفقنا في عدد آخر".

إلى ذلك أوضح أن "لدينا مصلحة حقيقية في إكمال أجهزة الحكم الانتقالي لأن وجودها يساعدنا ويساعد في تسريع إنجاز المهام وتجويدها". وأكد أن "هناك عمل يجب أن يكمل، لكنه ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي"، لافتاً: "لدينا نموذج بارز لذلك هو المجلس التشريعي".

"ثمن فادح"

وحذر حمدوك من أن "أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحاً ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين الأمني والقانوني".

كما أضاف أن "المخرج من الاحتقان الحالي هو بالتمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف".

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