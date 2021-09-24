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طالبان: نرفض وجود أي قاعدة عسكرية في أفغانستان

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ذبيح الله مجاهد (أرشيفية من فرانس برس)
ذبيح الله مجاهد

طالبان: نرفض وجود أي قاعدة عسكرية في أفغانستان

وكالة سبوتنيك للأنباء عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد: "نحن لا نسمح لأي أجنبي مسلح بالتواجد على أرضنا، نحن نتعامل مع العالم وحتى الأميركيين لكن ضمن مبادئنا"

العربية.نت، وكالات

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نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، أن الحركة ترفض "بشكل قاطع" وجود أي مسلح أجنبي أو قاعدة عسكرية في أفغانستان.

ونسبت له الوكالة القول في حديث خاص "نحن لا نسمح لأي أجنبي مسلح بالتواجد على أرضنا، نحن نتعامل مع العالم وحتى الأميركيين لكن ضمن مبادئنا".

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وأضاف "لا نسمح لأحد أن يستخدم أرضنا ضد دول أخرى، لذلك لا نسمح لمسلحين أجانب بالتواجد في الأراضي الأفغانية".

ونقلت الوكالة عن مجاهد أيضا أن الحركة التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس آب الماضي لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وإنما "تطالب بإعادة أموال البلاد".

وقال "نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني، لكن أشرف غني سرق أموال البلد، ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف، وهذا حق الشعب ومصارفنا، لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيئا، الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها".

وأضاف أن بوسع روسيا ودول أخرى البدء في تنفيذ "مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية" في أفغانستان. وتابع قائلا "لا أعرف مشاريع محددة، ولكن يمكن لمختلف الشعوب مساعدتنا. يمكن لروسيا وتركيا أيضا المساعدة في مشاريعها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أفغانستان".

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