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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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يحملون مصابا خلال مواجهات بلدة بيتا

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أعلن الجمعة، أن طواقم الهلال تعاملت مع 28 إصابة

دبي - العربية.نت

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قتل فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأسبوعية التي تشهدها بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن شابًا وصل إلى المشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس، خلال مواجهات بيتا.

وأعلنت حركة فتح في نابلس، أن الشاب القتيل هو محمد علي خبيصة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، اليوم الجمعة، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس، ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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