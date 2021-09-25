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الإليزيه: مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي

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أحد عناصر القوات الفرنسية في مالي
أحد عناصر القوات الفرنسية في مالي

الإليزيه: مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي

الرئيس الفرنسي أكد عزم بلاده على مكافحة الإرهاب

دبي - قناة العربية، باريس - فرانس برس

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أعلنت الرئاسة الفرنسية ، الجمعة، مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي.

وقالت الرئاسة إن الاشتباك وقع صباح الجمعة مع مجموعة مسلحة إرهابية.

وقُتل العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة خلال معركة "ضد جماعة إرهابية مسلحة".

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وكان بلاسكو قد تسلم في حزيران/يونيو وسامًا عسكريًا تقديرًا "لخدماته الاستثنائية"، على حد تعبير الرئاسة في بيان صحافي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن "تأثره العميق"، "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب".

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