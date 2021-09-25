الإليزيه: مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية ، الجمعة، مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي.

وقالت الرئاسة إن الاشتباك وقع صباح الجمعة مع مجموعة مسلحة إرهابية.

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وقُتل العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة خلال معركة "ضد جماعة إرهابية مسلحة".

وكان بلاسكو قد تسلم في حزيران/يونيو وسامًا عسكريًا تقديرًا "لخدماته الاستثنائية"، على حد تعبير الرئاسة في بيان صحافي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن "تأثره العميق"، "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب".