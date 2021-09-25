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السودان.. "البجا" يصعد ويوقف السكك الحديدية ويمنع النفط عن الخرطوم

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مجلس نظارات البجا والعموديات في بورتسودان
مجلس نظارات البجا والعموديات في بورتسودان

السودان.. "البجا" يصعد ويوقف السكك الحديدية ويمنع النفط عن الخرطوم

مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا: لن نفتح السكة الحديد حتى تلبية مطالبنا.. وعلى وزير البترول نقل النفط للخرطوم بـ"البلوتوث أو الوتساب"

العربية.نت، وكالات

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أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، اليوم السبت، إغلاق السكك الحديدية بمحطة هيا من قبل من سماهم "ثوار الشرق"، تنفيذا لتوجيهات المجلس.

وقال إعلام المجلس عبر صفحته على فيسبوك إنه جرى أيضا إغلاق خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم بناء على التوجيهات ذاتها. وكان المستشار القانوني للمجلس قال أمس إن هناك اتجاها لإغلاق الأنبوب الناقل للنفط من مدينة بورتسودان إلى مصفاة الجيلي.

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يأتي ذلك فيما قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، إن الحكومة تستفز مواطن الشرق، لذلك يقوم باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها إغلاق السكة الحديد.

وأوضح أوبشار أن وزير النفط اعتبر أن إغلاق السكة الحديد لن يؤثر على نقل النفط من بورتسودان، وهذا أمر مستفز.

وأضاف عبد الله أوبشار: "ليس أمام الوزير إلا أن يحول النفط "بالبلوتوث أو الواتساب"، ولن نفتح السكة الحديد” ، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية. ودخل إغلاق الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين شرق السودان والعاصمة الخرطوم، اليوم السابع على التوالي؛ في خطة تستهدف الضغط على حكومة الانتقال.

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