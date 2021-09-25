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8 قتلى و7 جرحى بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقديشو

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من تفجير الصومال
أرشيفية

8 قتلى و7 جرحى بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقديشو

الانفجار الذي تبنته حركة الشباب استهدف قافلة عسكرية تابعة للقوات البوروندية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي

العربية.نت، مقديشو - عبدالرحمن بخاري

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قُتل 8 أشخاص، السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم، "تأكّد مقتل 8 أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة".

وأضاف أن الانفجار استهدف قافلة عسكرية تابعة للقوات البوروندية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي.

وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجار في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتحديدا في نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في الصومال، بأن حركة الشباب تبنت الانفجار، فيما أشارت الأنباء الأولية إلى أنه هجوم انتحاري تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

يُذكر أن الصومال تشهد توترات أمنية متواصلة حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد.

وقد أخرج مقاتلو حركة الشباب من مقديشو قبل عشر سنوات، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة.

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