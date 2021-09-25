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تشاد.. رئيس المجلس العسكري يعين برلمانًا انتقاليًا

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محمد إدريس ديبي إيتمو، ابن رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي، وضباط من الجيش.
رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي

تشاد.. رئيس المجلس العسكري يعين برلمانًا انتقاليًا

قائمة الأعضاء المعينين في المجلس الوطني الانتقالي تشمل 93 اسما

نجامينا - فرانس برس 

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عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي، الجمعة، بمرسوم 93 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، أو البرلمان المؤقت، بعد 5 أشهر على إعلان نفسه رئيسا إثر وفاة والده.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الجنرال الابن أن "الشخصيات التالية أسماؤهم أعضاء معينون في المجلس الوطني الانتقالي".

وضمت القائمة 93 اسمًا، وفقًا لحصص محددة مسبقًا، و 30% من نواب الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها والتي حُلت عندما تولى المجلس العسكري السلطة، و30% من النساء و30% من الشباب.

إدريس ديبي
إدريس ديبي

وعندما أعلن الجنرال محمد ديبي، وعمره 37 عامًا، نفسه رئيسًا للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي في 20 نيسان/أبريل، وعد بتنظيم انتخابات خلال 18 شهرًا وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة.

وورد في ملف وزع على الصحافة، الجمعة، أن هذه الهيئة "ستعمل كمجلس وطني انتقالي" بانتظار تنظيم الانتخابات.

ووردت بين أسماء المعينين أسماء شخصيات من المعارضة السابقة للرئيس الراحل إدريس ديبي، ولكن ليس بينهم أي عضو من منصة وكيت تما، التي تمثل أحزابًا ومنظمات من المجتمع المدني تشجب الانقلاب.

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ويمسك المجلس العسكري المكون، بالإضافة إلى محمد ديبي، من 14 جنرالا بالسلطة التنفيذية، ولكنه عيّن في 11 أيار/مايو، وتحت ضغط دولي كبير، حكومة عهد بها لرئيس وزراء مدني، ألبير باهيمي باداكي، وهو آخر من شغل هذا المنصب في عهد الراحل ديبي.

وحكم المارشال ديبي تشاد بقبضة من حديد لمدة 30 عامًا، قبل أن يُقتل في 19 نيسان/أبريل بينما كان يقود هجومًا ضد رتل من المتمردين في الشمال.

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