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روسيا: مقاتلاتنا أبعدت قاذفة أميركية اقتربت من الحدود

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طائرة سوخوي روسية (رويترز)
طائرة سوخوي روسية (رويترز)

روسيا: مقاتلاتنا أبعدت قاذفة أميركية اقتربت من الحدود

دبي - العربية.نت

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أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن مرافقة 3 مقاتلات من طراز "سو-35 إس" لقاذفة أميركية كانت تقترب من الحدود الروسية في المحيط الهادئ.

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وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن المقاتلات التابعة للقوات الجوية الروسية حددت الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الأميركية ورافقتها فوق المحيط الهادئ".

صور للطائرة من وكالة نوفوستي
  • صور للطائرة من وكالة نوفوستي
  • صور للطائرة من وكالة نوفوستي
2 صور
صور للطائرة من وكالة نوفوستي
صور للطائرة من وكالة نوفوستي
صور للطائرة من وكالة نوفوستي
صور للطائرة من وكالة نوفوستي

كما، أضافت أن المقاتلات الروسية عادت إلى مطاراتها بعد أن ابتعدت القاذفة عن المجال الجوي الروسي، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

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