.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لا تلمس ثيابي.. حملة بصور ملونة ضد طالبان

  • الخط
من حملة لا تلمس ثيابي على تويتر
من حملة لا تلمس ثيابي على تويتر

لا تلمس ثيابي.. حملة بصور ملونة ضد طالبان

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وشن حملات قمع، أطلقت العديد من النساء الأفغانيات مبادرات عدة لمواجهة ذلك تنوعت بين التظاهرات أو الحملات على مواقع التواصل.

فبعد رؤية صور لنساء أفغانيات يرتدين ملابس سوداء في تجمع مؤيد لطالبان في كابل، أطلقت بهار جلالي، المؤرخة الأفغانية الأميركية، حملة تسلط الضوء على الألوان النابضة بالحياة للفساتين الأفغانية التقليدية والملونة.

"نخشى الانتقام".. قاضيات أفغانيات يختبئن من طالبان العرب والعالم "نخشى الانتقام".. قاضيات أفغانيات يختبئن من طالبان

وقالت جلالي، التي تعيش في جلينوود بولاية ماريلاند، إنها كانت قلقة للغاية من أن العالم قد يعتقد أن تلك الملابس التي ترتديها هؤلاء النساء هي الملابس الأفغانية التقليدية، مشيرة إلى أنها لا تريد أن يتم تحريف تراث وثقافة بلادها، وفق وكالة "فرانس برس".

"لا تلمس ثيابي"

إلى ذلك، ابتكرت جلالي، البالغة 56 عاماً، وسم "لا تلمس ملابسي" حيث تنشر النساء صورهن وهن يرتدين ملابس أفغانية ملونة ومطرزة ويبتسمن للكاميرا.

وانتقلت جلالي إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها. وفي عام 2009، عادت إلى أفغانستان لتدريس التاريخ في الجامعة الأميركية في كابل.

وبعد 8 سنوات ونصف هناك، عادت إلى الولايات المتحدة وهي تدرس الآن.

وجاءت الحملة التي أطلقتها جلالي، مع تشريعات وقوانين عدة أعلنتها طالبان وفيها قمع للمرأة، حيث منعتهن من التوجه إلى أعمالهن وحرمتهن من ممارسة أي عمل في القطاع العام.

بهار جلالي (فرانس برس)
  • بهار جلالي (فرانس برس)
  • بهار جلالي (فرانس برس)
2 صور
بهار جلالي (فرانس برس)
بهار جلالي (فرانس برس)
بهار جلالي (فرانس برس)
بهار جلالي (فرانس برس)

يذكر أن حقوق المرأة في أفغانستان تراجعت بشكل حاد في عهد طالبان 1996-2001، وسط قلق دولي من تفشي ذلك مع عودة الحركة إلى الحكم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس ببساطة.. هذا هو السلاح الأقوى ضد كورونا في المدارس
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد