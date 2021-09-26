لا تلمس ثيابي.. حملة بصور ملونة ضد طالبان

منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وشن حملات قمع، أطلقت العديد من النساء الأفغانيات مبادرات عدة لمواجهة ذلك تنوعت بين التظاهرات أو الحملات على مواقع التواصل.

فبعد رؤية صور لنساء أفغانيات يرتدين ملابس سوداء في تجمع مؤيد لطالبان في كابل، أطلقت بهار جلالي، المؤرخة الأفغانية الأميركية، حملة تسلط الضوء على الألوان النابضة بالحياة للفساتين الأفغانية التقليدية والملونة.

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وقالت جلالي، التي تعيش في جلينوود بولاية ماريلاند، إنها كانت قلقة للغاية من أن العالم قد يعتقد أن تلك الملابس التي ترتديها هؤلاء النساء هي الملابس الأفغانية التقليدية، مشيرة إلى أنها لا تريد أن يتم تحريف تراث وثقافة بلادها، وفق وكالة "فرانس برس".

"لا تلمس ثيابي"

إلى ذلك، ابتكرت جلالي، البالغة 56 عاماً، وسم "لا تلمس ملابسي" حيث تنشر النساء صورهن وهن يرتدين ملابس أفغانية ملونة ومطرزة ويبتسمن للكاميرا.

وانتقلت جلالي إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها. وفي عام 2009، عادت إلى أفغانستان لتدريس التاريخ في الجامعة الأميركية في كابل.

« Afghan women have started an online campaign to protest the Taliban's female dress code by posting photos with traditional clothes and use » #DoNotTouchMyClothes , #AfghanistanCulture and #AfghanWomen tags.

Via #WomensArt pic.twitter.com/oKTH7U79Ei — Anette Jørgensen (@AnetteJrgensen3) September 22, 2021

وبعد 8 سنوات ونصف هناك، عادت إلى الولايات المتحدة وهي تدرس الآن.

وجاءت الحملة التي أطلقتها جلالي، مع تشريعات وقوانين عدة أعلنتها طالبان وفيها قمع للمرأة، حيث منعتهن من التوجه إلى أعمالهن وحرمتهن من ممارسة أي عمل في القطاع العام.



بهار جلالي (فرانس برس) بهار جلالي (فرانس برس)

يذكر أن حقوق المرأة في أفغانستان تراجعت بشكل حاد في عهد طالبان 1996-2001، وسط قلق دولي من تفشي ذلك مع عودة الحركة إلى الحكم.