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"الحرية والتغيير" في السودان: نقف ضد أي محاولة انقلابية

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عمر الدقير (أرشيفية)

"الحرية والتغيير" في السودان: نقف ضد أي محاولة انقلابية

عمر الدقير قال إنه لا مجال للتراجع عن الوثيقة الدستورية

دبي - العربية.نت

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أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، عمر الدقير، أن الشعب لن يسمح بالانقلاب على التحول الديمقراطي.

وطالب الدقير، في مؤتمر صحافي الأحد، بدور للحكومة في التحقيق بمحاولة الانقلاب التي أحبطها الجيش الأسبوع الماضي.

كما أضاف: "مصممون على المضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي إلى نهايته"، مشدداً على أنه لا مجال للتراجع عن الوثيقة الدستورية و"نقف ضد أي محاولة انقلابية".

إلى ذلك أشار إلى أن سحب القوات الأمنية من مواقع لجنة إزالة التمكين في وقت سابق الأحد "مؤشر خطير".

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