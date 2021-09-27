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أردوغان: متمسك بشراء دفعة ثانية من "إس 400" الروسية

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

أردوغان: متمسك بشراء دفعة ثانية من "إس 400" الروسية

واشنطن كانت أكدت مراراً أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "غير متردد" بشأن شراء أنقرة الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" الروسية، وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافاً مع واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي وقد يدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وأوضح أردوغان أن رفض واشنطن لعودة أنقرة لبرنامج إنتاج طائرات "إف 35" الأميركية المتطورة لم يمنح بلاده أي خيار سوى اللجوء إلى روسيا للحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400".

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جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز الأميركية أذيعت الأحد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تقول إن الصواريخ إس-400 تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز إف-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي، وفق رويترز.

عقوبات سابقة

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 آخرين من العاملين بها في ديسمبر، في أعقاب حصول أنقرة على الدفعة الأولى من الصواريخ إس-400.

كما استمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وأكدت واشنطن مراراً أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة.

إس 400 (أرشيفية)
إس 400 (أرشيفية)

أردوغان إلى روسيا

إلى ذلك سيزور أردوغان روسيا الأسبوع الحالي للاجتماع مع رئيسها فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا تشمل شمال غربي سوريا.

يذكر أن روسيا بدأت بتسليم "إس 400" إلى تركيا في 12 يوليو 2019، إذ وقعت موسكو وأنقرة اتفاق توريد "إس 400" في ديسمبر 2017، وتحصل تركيا بموجبه على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس 400" جزئياً.

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