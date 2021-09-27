.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أردوغان: هل تصدقون أنني أسجن الصحافيين لأنهم انتقدوني

  • الخط
Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan addresses the media in Ankara September 30, 2013. (Reuters)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية - رويترز)

أردوغان: هل تصدقون أنني أسجن الصحافيين لأنهم انتقدوني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحريص على ما يبدو على عدم تأزيم العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يكون عالما بما قصده نظيره الأميركي عندما وصفه بالمستبد.

وقال خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية، ضمن برنامج " face the nation" مساء أمس الأحد إن تعريف بايدن للاستبداد مغاير.

تركيا تتراجع 55 درجة بمؤشر حرية الصحافة.. والحكومة تزيّف الواقع العرب والعالم أردوغان وحزبه تركيا تتراجع 55 درجة بمؤشر حرية الصحافة.. والحكومة تزيّف الواقع

وكان بايدن وجه في مقابلة قديمة قبيل انتخابه رئيساً انتقادات لاذعة للرئيس التركي، واصفا إياه بالمستبد، ومنددا بسياسته تجاه الأكراد.

لا مشاكل لدينا

وعند سؤاله عن ملاحقة الصحافيين وقمعهم في تركيا، رد أردوغان متسائلا: "هل تصدقين أنني أسجن الصحافيين فقط لأنهم انتقدوني؟!".

كما اعتبر أن البيانات التي يصدرها العديد من المنظمات الحقوقية غير دقيقة، قائلا إن الشعب التركي لا يصدقها.

إلى ذلك، أوضح أن الرئيس الأميركي لم يطلب منه تحسين تعامله مع الصحافيين، لأنه لا يوجد بين الحكومة والإعلاميين أي مشاكل، بحسب قوله.

يشار إلى أن تقارير حقوقية سابقة كانت أكدت تراجع البلاد في مؤشر الحريات الصحافية بدرجات كبيرة.

وخلال السنوات الماضية، ألقي القبض على عدة صحافيين، بعد نشرهم انتقادات للحكم ضمن وسائل إعلام يعملون فيها، أو حتى على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعية.

يذكر أن ملف الحريات العامة يشكل أيضا أحد أبرز الملفات الضاغطة بين أنقرة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد