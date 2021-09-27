.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم

  • الخط
ميركل (فرانس برس)
ميركل (فرانس برس)

بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم

طاهية موهوبة وتحب الملفوف.. كيف تعيش ميركل بعد ترك الحك

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أمضت أنغيلا ميركل 16 عاماً في منصبها كمستشارة لألمانيا، حيث اتسمت بالقوة والصلابة حتى لقبتها وسائل الإعلام بالمرأة الحديدية، لكن تفاصيل حياتها اليومية كانت دائماً مثيرة لفضول الكثيرين، بدءاً من مكان سكنها وحتى التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية والأطباق التي تحبها لكن كيف ستعيش ميركل بعد تركها الحكم.

حزب ميركل ينهي عهده بنكسة قوية.. أسوأ خسارة بالانتخابات العرب والعالم حزب ميركل ينهي عهده بنكسة قوية.. أسوأ خسارة بالانتخابات

فقد كشفت المرأة الحديدية أنها ستواصل بعد استقالتها من منصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك، والملفت للنظر أنها، رفضت الانتقال إلى سكن توفره الدولة، عندما استلمت منصب المستشارة.

ميركل وزوجها (فرانس برس)
ميركل وزوجها (فرانس برس)

وتعيش المرأة الحديدية مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية تتكون من شقق عدة وسط برلين، حيث يطل منزلها على متحف بيرغامون المعروف وكورنيش نهر شبريه.

البناية التي تعيش فيها ميركل(فرانس برس)
البناية التي تعيش فيها ميركل(فرانس برس)

أين تعيش؟

وتقع شقتها في الطابق الرابع والأخير في بناية تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما لا توجد أسوار حولها كما أنها تفتقر إلى فناء أو حديقة، وفق ما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

كذلك، يوجد في البناية شقق سكنية عدة، يقيم فيها ألمان في سن التقاعد وما قبل التقاعد، بالإضافة إلى ذلك يقف على باب المبنى الخارجي شرطي واحد فقط، وفي مكان قريب سيارة شرطة. وعند مدخل البناية هناك لوحة تضم أسماء أصحاب الشقق، المقيمين هناك.

البناية التي تعيش فيها ميركل(فرانس برس)
البناية التي تعيش فيها ميركل(فرانس برس)

وتبدأ ميركل كل يوم بتناول الإفطار مع زوجها يواكيم سوير، كما قالت ذات مرة للرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

ويقال إن سوير وميركل يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معاً. كذلك يعتبر زوجها مقتصداً للغاية، فغالباً ما يسافر على خطوط طيران منخفضة التكلفة بدلاً من مرافقة ميركل في طائرة حكومية.

البيت الذي كبرت فيه ميركل وهي طفلة (فرانس برس)
البيت الذي كبرت فيه ميركل وهي طفلة (فرانس برس)

طعامها المفضل

أما طعامها المفضل، فهو الملفوف الأخضر أو النقانق، حيث تم انتخابها "ملكة الملفوف" في أولدنبورغ عام 2001.

كذلك، تعتبر المستشارة طاهية موهوبة، على رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان لديها الكثير من الوقت للطهي بنفسها هذه الأيام.

وتشمل بعض أطباقها المميزة حساء البطاطس، ورغيف اللحم البقري، وكعكة البرقوق.

واحتفظت ميركل أيضاً بعادة مرتبطة بالطعام من تربيتها في ألمانيا الشرقية، ففي مقابلة مع مجلة Superillu الألمانية، قالت إنها ما زالت تشتري أشياء بمجرد رؤيتها، حتى عندما لا تحتاجها حقا.

المدرسة التي تعلمت فيها ميركل (فرانس برس)
المدرسة التي تعلمت فيها ميركل (فرانس برس)

وأوضحت أنها عادة عميقة الجذور تنبع من حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ حيث كانت الأشياء نادرة، فاعتادت الحصول على ما تستطيع عندما تستطيع.

وخارج أوقات العمل، تعد المستشارة الألمانية من محبي كرة القدم، حيث أصبحت صديقة للمنتخب الألماني المنتصر خلال رحلتهم للفوز بكأس العالم في عام 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب
تحذير من أثر الباراسيتامول على الجنين.. يقلل الذكاء وأكثر! تحذير من أثر الباراسيتامول على الجنين.. يقلل الذكاء وأكثر!
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد