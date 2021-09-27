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ألمانيا.. لاشيت يقر بضرورة تجديد حزب المحافظين

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أرمين لاشيت (فرانس برس)
أرمين لاشيت (فرانس برس)

ألمانيا.. لاشيت يقر بضرورة تجديد حزب المحافظين

دبي – العربية.نت

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بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية، أقر زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج إلى التجديد.

وأقر لاشيت في تصريحات اليوم الاثنين، بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر النتائج الألمانية بفارق طفيف.

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كما أوضح أن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) لا يمكن أن يرضى بهذه النتيجة، مضيفاً أن "التجديد مطلوب على كل الأصعدة".

حكومة ائتلافية

ورغم ذلك، لفت إلى أنه مستعد لرئاسة حكومة ائتلافية، مؤكداً أن "لا حزب" ولا حتى الاشتراكي-الديمقراطي، يمكنه القول إنه حصل على تفويض للحكم استنادا إلى نتيجة انتخابات الأحد.

وأكد مجدداً أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي مستعد للحوار مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر من أجل شراكة محتملة.

حزب المحافظين (فرانس برس)
حزب المحافظين (فرانس برس)

تراجع تاريخي للمحافظين

يذكر أن المحافظين سجلوا تراجعاً تاريخياً في الانتخابات مع حصولهم على 24,1 في المئة من الأصوات أمس الأحد، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها الحزب أقل من 30 في المئة من الأصوات.

وتعد النسبة أقل بقليل من 25,7 في المئة حصل عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتعهّد لاشيت بإجراء "إصلاح شامل" للحزب فيما تستعد أنجيلا ميركل، التي تمثّل مصدر قوته الرئيسي، لمغادرة السلطة بعد 16 عاما من توليها منصب المستشارة.

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