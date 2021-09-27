حجر ملك وملكة الأردن بعد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد.

وأفاد بيان الديوان الملكي بأن أعراض خفيفة ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد الفيروس، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة جداً.

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إلى ذلك، ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد الفيروس سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.