.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حجر ملك وملكة الأردن بعد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

  • الخط
ولي عهد الأردن

حجر ملك وملكة الأردن بعد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

عمان - محمد الطراونة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد.

وأفاد بيان الديوان الملكي بأن أعراض خفيفة ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد الفيروس، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة جداً.

الأردن يلغي فحص كورونا للقادمين جواً من 8 دول عربية.. بشروط سياحة وسفر فيروس كورونا الأردن يلغي فحص كورونا للقادمين جواً من 8 دول عربية.. بشروط

إلى ذلك، ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد الفيروس سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.

ولي عهد الأردن خلال تلقي لقاح كورونا (فرانس برس)
ولي عهد الأردن خلال تلقي لقاح كورونا (فرانس برس)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
تعليق نسخة تعليق نسخة "إنستغرام" للأطفال.. ما السبب؟
شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس فايزر يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية.. في هذا التوقيت! رئيس فايزر يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية.. في هذا التوقيت!
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد